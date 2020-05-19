fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Эксперты назвали вероятную причину обрушения дома на Торговой

Эксперты назвали вероятную причину обрушения дома на Торговой

Председатель Одесской ОГА Максим Куцый на месте обвала заявил, что веоятной причиной обвала части жилого дома в Одессе могут быть ремонтно-строительные работы, которые проводились по соседству.

А начальник Нацполиции в Одесской области Олег Бех говорит о том, что «дом имел небольшой крен и, по словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта».

Напомним, что 18 мая в 16:21 в службу в спасения 101 поступило сообщение, что на ул. Торговая, 20 произошло частичное разрушение стены пятиэтажного жилого дома. По прибытию к месту вызова первого пожарно-спасательного подразделения было обнаружено частичное обрушение стены с первого по пятый этажи здания. Жильцы дома были срочно эвакуированы. Спасатели приступили к разбору завалов.

Как сообщили в ГСЧС Одесской области, по рекомендации сотрудников Одесского государственного института архитектуры и строительства, работы по разбору строительных конструкций были приостановлены около 20:00 из-за возможности повторного обрушения.

Сейчас ведутся подготовительные работы для демонтажа стены и кровли здания.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить