Эксперты назвали вероятную причину обрушения дома на Торговой

Председатель Одесской ОГА Максим Куцый на месте обвала заявил, что веоятной причиной обвала части жилого дома в Одессе могут быть ремонтно-строительные работы, которые проводились по соседству.

А начальник Нацполиции в Одесской области Олег Бех говорит о том, что «дом имел небольшой крен и, по словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта».

Напомним, что 18 мая в 16:21 в службу в спасения 101 поступило сообщение, что на ул. Торговая, 20 произошло частичное разрушение стены пятиэтажного жилого дома. По прибытию к месту вызова первого пожарно-спасательного подразделения было обнаружено частичное обрушение стены с первого по пятый этажи здания. Жильцы дома были срочно эвакуированы. Спасатели приступили к разбору завалов.

Как сообщили в ГСЧС Одесской области, по рекомендации сотрудников Одесского государственного института архитектуры и строительства, работы по разбору строительных конструкций были приостановлены около 20:00 из-за возможности повторного обрушения.

Сейчас ведутся подготовительные работы для демонтажа стены и кровли здания.

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