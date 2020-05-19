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Новости Одессы и Одесской области

Адрес бедствия: Торговая, 20. Какие причины, что говорят жильцы и что с ними будет

Адрес бедствия: Торговая, 20. Какие причины, что говорят жильцы и что с ними будет

Очередное обрушение произошло в Одессе. Адрес бедствия — Торговая, 20 (бывший торговый дом Бенетато, постройка 1890-го года). Это уже третье обрушение старинного здания за последние 40 дней. В этот раз, как и в предыдущие, обошлось без жертв. «Одесская жизнь» выясняла версии случившегося.

Сразу после ЧП квартал по ул. Торговой оцепили. Прибыло много спецтехники. На месте происшествия — огромное количество людей. Многие живут по соседству, рассказывают о случившемся по-разному. Общим являются только эмоциональные впечатления — «думали, что началось землетрясение», «показалось, что крыша «ожила».

Все рассказывают о «звуке, похожем на сильный взрыв. Другие «матерят» строительство на месте старой бани, из-за которого все и случилось». Картина, конечно, жуткая: жители 8 квартир остались без своего жилья.

Людское горе

По официальным данным, в доме прописан 41 человек, в нем 30 квартир. Пострадали 8 квартир. Но это, прежде всего, дома людей, которым чудом удалось избежать трагедии.

– Меня кот спас. У меня был мейн-кун. Он начал метаться по квартире. Я побежала за ним. В моей квартире был евроремонт, техника дорогая, даже телефон там остался. И кот погиб под завалами. А мэрия предлагает расселить нас в отель или общагу. Никуда я не поеду. У меня там все, – рассказала жительница обрушившейся квартиры.

– Начал сыпаться песок из щелей, я успел выйти маме сказать, что это опасно и надо эвакуироваться. Наша квартира полностью рухнула. Можно открыть дверь и увидеть улицу. Больше ничего нет, там все наши вещи остались, — рассказал местный житель Денис Родионов.

– Вниз рухнула вся квартира, кроме одной комнаты. Обвал похоронил и мою машину. В 16.20 услышали, как трещит дом, схватили документы и животных и выбежали. Остались без ничего, – поделилась горем Марина Манулина, жительница квартиры №4, располагавшейся на третьем этаже здания.

Почему произошло обрушение?

Только чудом удалось избежать жертв. Дом примыкал к снесенному банно-прачечному комбинату №10, на месте которого начали строить жилой комплекс с подземным паркингом. Строительством занималась компания «Некст Джен девелопмент». По словам местных жителей, это и привело к обрушению.

«Одесская жизнь» писала о тревогах жителей дома №20 по ул. Торговой – в марте этого года. К версии «виновности» стройки подходят и эксперты.

– Дом имел небольшой крен (после сноса бани, — прим.ред.). По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадке был незапертый экскаватор, но рабочий отсутствовал, – сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

В пресс-службе Нацполиции уточнили, что по факту обрушения уже открыто уголовное дело по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Что будет с жильцами?

Один из очевидцев ЧП отметил, что такое обрушение свидетельствует о «раскрытии коробки» дома. Такой дефект требует скорейшего устранения с помощью специальных укрепляющих стяжек. Но за чей счет будут проводить работы, пока не ясно, так как вина
застройщика еще не доказана. Но жильцам в здание возвращаться нельзя.

В ГСЧС Одесской области сообщили, что по рекомендации сотрудников Одесского государственного института архитектуры и строительства, работы по разбору строительных конструкций были приостановлены около 20:00 из-за возможности повторного обрушения.

– Компания-застройщик поможет с расселением людей, оплатит проживание столько, сколько потребуется. Есть угроза обрушения дома, – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Напомним, это уже третье обрушение исторических зданий за период карантина. Дома рухнули по адресу Польский спуск, 9 и Канатная, 5.

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Татьяна Сярова
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