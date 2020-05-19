В Одессе задержали преступника обокравшего в больнице пациенток и медсестру

Злоумышленник проник в помещение медицинского учреждения в Приморском районе города под видом посетителя. В одной из палат, в которой отдыхали пациентки, он украл из столиков их мобильные телефоны. А после зашел в кабинет медицинской сестры и забрал сумку с документами и деньгами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

Полиции удалось раскрыть кражу по горячим следам. Правонарушителем оказался 38-летний гражданин одного из соседних государств. Все похищенные вещи у него изъяли.

Как рассказал старший следователь Шевченковского отделения полиции Роман Заднипряный, «за совершение ряда краж фигуранту сообщили о подозрении по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины». До избрания меры пресечения подозреваемый будет находится в изоляторе временного содержания.

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