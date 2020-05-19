Под стенами Одесской ОГА протестуют против планов по формированию территориальных громад

На проспекте Шевченко под стенами Одесской облгосадминистрации собрались протестующие из нескольких районов Одесской области. Люди недовольны тем, что при разработке плана по формированию ОТГ не были учтены их пожелания, высказанные на общественных слушаниях.

Например, жители Болградского района надеялись, что их район целиком войдет в одну ОТГ или будет поделен на две громады. Теперь они протестуют против его раздела на 5 территориальных громад. Жители Теплодара возмущены присоединением их города к Маякской ОТГ. А жители села Заря не хотят входить в Саратскую ОТГ и требуют самостоятельности.

Фото: Politeka

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