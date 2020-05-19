В Одессе возобновили работу стоматполиклиники: адреса, где можно вылечить зубы

Сегодня лечение зубов обходится в немалые деньги, особенно протезирование. И вряд ли кто-то поверит, если сказать, что почти двести лет назад эти услуги были не менее качественными и более доступными жителям Одессы, чем сейчас. Однако это почти так — многие технологии, которые используют современные зубные врачи, были известны еще в XIX веке.

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