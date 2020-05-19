В Одессе возобновили работу стоматполиклиники: адреса, где можно вылечить зубы

В Одессе возобновлена работа городских стоматологических поликлиник. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
«В городских стоматполиклиниках Одессы обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических мер по предотвращению распространения COVID-19. Посетителям измеряют температуру с помощью бесконтактного термометра, врачи используют защитные маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты», – говорится в сообщении.
Одесситов попросили проявлять ответственное отношение к своему здоровью и обращаться за стоматологической помощью, когда она не может быть отложена до времени окончания карантина.
Адреса и телефоны регистратур городских стоматполиклиник Одессы
Городская стоматологическая поликлиника №1:
– Стоматологическое и ортопедическое отделение №1 — ул. Сегедская, 17. Тел. 63-02-62.
– Стоматологическое и ортопедическое отделение №2 — Приморский б-р, 6. Тел. 722-39-43.
– Стоматологическое отделение №3 — ул. Спиридоновская, 26. Тел. 796-98-21.
– Детское отделение №1 — ул. Степовая, 15. Тел. 732-22-80, 733-61-38.
– Детское отделение №2 — ул. Дегтярная, 17. Тел. 726-98-20.
Городская стоматологическая поликлиника №3:
– Стоматологическое отделение — Люстдорфская дор., 86-а. Тел. 766-02-44.
– Детское отделение №1 — ул. Академика Филатова, 60. Тел. 767-57-47.
– Детское отделение №2 — ул. Академика Королева, 60. Тел. 747-09-16.
Городская стоматологическая поликлиника №4:
– Стоматологическое отделение №1 — ул. Прохоровская, 43. Тел. 737-82-85.
– Ортопедическое отделение №1 — ул. Прохоровская, 30. Тел. 700-21-14.
– Стоматологическое отделение №2, ортопедические отделения №2 и 3 — ул. Академика Вильямса, 46/2. Тел. 700-48-85.
Городская стоматологическая поликлиника №5:
– Терапевтическое отделение №1 — ул. Академика Заболотного, 27. Тел. 755-24-43.
– Терапевтическое отделение №2 — ул. Атамана Головатого, 39. Тел. 783-31-30.
– Детское отделение №1 — ул. Атамана Головатого, 26/28. Тел. 793-13-31.
– Детское отделение №2 — пр-т Добровольского, 63-а. Тел. 758-58-81.
Неотложная стоматологическая помощь оказывается ежедневно круглосуточно по адресам:
– Люстдорфская дор., 86-а — городская стоматполиклиника №3;
– ул. Академика Заболотного, 27 — городская стоматполиклиника №5.
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