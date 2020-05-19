fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одессе возобновили работу стоматполиклиники: адреса, где можно вылечить зубы

В Одессе возобновили работу стоматполиклиники: адреса, где можно вылечить зубы

В Одессе возобновлена работа городских стоматологических поликлиник. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

«В городских стоматполиклиниках Одессы обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических мер по предотвращению распространения COVID-19. Посетителям измеряют температуру с помощью бесконтактного термометра, врачи используют защитные маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты», – говорится в сообщении.

Одесситов попросили проявлять ответственное отношение к своему здоровью и обращаться за стоматологической помощью, когда она не может быть отложена до времени окончания карантина.

Адреса и телефоны регистратур городских стоматполиклиник Одессы

Городская стоматологическая поликлиника №1:

– Стоматологическое и ортопедическое отделение №1 — ул. Сегедская, 17. Тел. 63-02-62.

– Стоматологическое и ортопедическое отделение №2 — Приморский б-р, 6. Тел. 722-39-43.

– Стоматологическое отделение №3 — ул. Спиридоновская, 26. Тел. 796-98-21.

– Детское отделение №1 — ул. Степовая, 15. Тел. 732-22-80, 733-61-38.

– Детское отделение №2 — ул. Дегтярная, 17. Тел. 726-98-20.

Городская стоматологическая поликлиника №3:

– Стоматологическое отделение — Люстдорфская дор., 86-а. Тел. 766-02-44.

– Детское отделение №1 — ул. Академика Филатова, 60. Тел. 767-57-47.

– Детское отделение №2 — ул. Академика Королева, 60. Тел. 747-09-16.

Городская стоматологическая поликлиника №4:

– Стоматологическое отделение №1 — ул. Прохоровская, 43. Тел. 737-82-85.

– Ортопедическое отделение №1 — ул. Прохоровская, 30. Тел. 700-21-14.

– Стоматологическое отделение №2, ортопедические отделения №2 и 3 — ул. Академика Вильямса, 46/2. Тел. 700-48-85.

Городская стоматологическая поликлиника №5:

– Терапевтическое отделение №1 — ул. Академика Заболотного, 27. Тел. 755-24-43.

– Терапевтическое отделение №2 — ул. Атамана Головатого, 39. Тел. 783-31-30.

– Детское отделение №1 — ул. Атамана Головатого, 26/28. Тел. 793-13-31.

– Детское отделение №2 — пр-т Добровольского, 63-а. Тел. 758-58-81.

Неотложная стоматологическая помощь оказывается ежедневно круглосуточно по адресам:

– Люстдорфская дор., 86-а — городская стоматполиклиника №3;

– ул. Академика Заболотного, 27 — городская стоматполиклиника №5.

Фото: Freepik

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить