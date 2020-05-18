Что произошло в Одессе 18 мая: очередной обвал и ремонт дорог

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одесской области задержали вандала, который разрушил на кладбище более 10 могил. Им оказался 19-летний житель одного из сел Раздельнянского района, неоднократно судимый за имущественные преступления.
- В Одесской области вблизи Санжейки начали ремонтировать дорогу.
- В Одессе разоблачили нелегальные игорные заведения. Оба вопреки законодательству работали на улице Академика Королева.
- В Одессе на улице Торговой частично обрушилась стена пятиэтажного жилого дома. Очевидцы говорят, что «слышали грохот вроде взрыва». О причине обрушения можно пока только догадываться.