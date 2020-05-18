На Одещині поблизу Санжійки розпочали ремонтувати дорогу: відео з висоти пташиного польоту

Біля курортного селища Санжійка розпочали будівництво доріг.
Про це повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг в Одеській області.
– Розпочалися роботи з поточного середнього ремонту на автомобільній дорозі Т-16-47 /Н-33/ — Кароліно-Бугаз — Грибівка — Санжійка — /М-27/ біля курортного селища Санжійка (Овідіопольський район), – зазначає пресслужба.
Ремонтні роботи будуть проводитися на ділянках:
км 16+800 – км 17+000;
км 25+400 – км 26 + 800;
км 17+000 – км 23+500;
км 23+500 – км 25+400.
Водіїв закликають бути уважними та обережними в місцях проведення робіт.
#Велике_будівництво на дорогах Одещини вздовж узбережжя Чорного моря.Розпочалися роботи з поточного середнього ремонту…
Gepostet von Служба автомобільних доріг в Одеській області am Montag, 18. Mai 2020