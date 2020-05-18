В Одесі на вулиці Торговій частково обвалилася стіна п’ятиповерхового житлового будинку (фото)

Обвал трапився сьогодні, 18 травня, близько 16:00.

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

18 травня о 16:21 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вул. Торгова, 20 сталось часткове руйнування стіни п’ятиповерхового житлового будинку.

По прибуттю до місця виклику першого пожежно-рятувального підрозділу було виявлено часткове обвалення стіни з першого по п’ятий поверхи будівлі. Мешканців будинку було терміново евакуйовано. Рятувальники розбирають завали.

До аварійно-рятувальних робіт залучені 9 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки та 42 чоловіка особового складу

Фото: ДСНС

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