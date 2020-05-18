Замаскувалися: в Одесі викрили нелегальні гральні заклади (фото)

Правоохоронці припинили діяльність двох нелегальних гральних клубів в Київському районі Одеси.
Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.
Обидва всупереч законодавству працювали на вулиці Академіка Корольова. Один був замаскований під торговельну ятку, другий – під підсобне приміщення у житловому будинку.
Дізнавшись про те, що зачинені свого часу гральні заклади начебто продовжують працювати, поліцейські провели за обома адресами обшуки та виявили в приміщеннях працівників разом з відвідувачами. Усіх присутніх правоохоронці опитали, а системні блоки, через які здійснювався допуск до азартних онлайн-ігор, – вилучили.
– Наразі триває досудове розслідування у провадженні за ст. 203-2 (заняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України, – розповідає начальник слідчого відділу Київського відділу поліції Едгар Папікян. – Проводяться заходи щодо встановлення організаторів незаконного бізнесу, яким, згідно з чинним законодавством, загрожує покарання у вигляді штрафу від десяти до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів громадян.
Фото: ГУНП