Замаскувалися: в Одесі викрили нелегальні гральні заклади (фото)

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Обидва всупереч законодавству працювали на вулиці Академіка Корольова. Один був замаскований під торговельну ятку, другий – під підсобне приміщення у житловому будинку.

Дізнавшись про те, що зачинені свого часу гральні заклади начебто продовжують працювати, поліцейські провели за обома адресами обшуки та виявили в приміщеннях працівників разом з відвідувачами. Усіх присутніх правоохоронці опитали, а системні блоки, через які здійснювався допуск до азартних онлайн-ігор, – вилучили.

– Наразі триває досудове розслідування у провадженні за ст. 203-2 (заняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України, – розповідає начальник слідчого відділу Київського відділу поліції Едгар Папікян. – Проводяться заходи щодо встановлення організаторів незаконного бізнесу, яким, згідно з чинним законодавством, загрожує покарання у вигляді штрафу від десяти до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів громадян.

Фото: ГУНП

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