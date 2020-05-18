В Одесской области задержали вандала, который разрушил на кладбище более 10 могил

В ходе следствия полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 19-летний житель одного из сел Раздельнянского района, неоднократно судимый за имущественные преступления. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Следователям задержанный рассказал, что частенько искал на кладбищах пищу и сладости, а в день совершения преступления нашел бутылку водки. После этого, он под действием алкоголя разрушил более десяти памятников на двух кладбищах.

Начальник Раздельнянского отдела полиции Александр Стеценко сообщил: «В полицию уже обратились восемь родственников тех, чьи могилы разрушил правонарушитель. Лица других пострадавших будут устанавливаться в ходе следствия. Сейчас следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 297 УК Украины (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Досудебное расследование продолжается».

Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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