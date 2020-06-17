Что произошло в Одессе 17 июня: падение самолета и испытания ракет

Это произошло днем в среду, 17 июня, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области. Сообщается, что в самолете было двое – пилот погиб, пассажир в больнице. Как сообщалось, ранее в Одессе водителю стало плохо и его авто врезалось в прохожих. Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области

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