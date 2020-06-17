Что произошло в Одессе 17 июня: падение самолета и испытания ракет

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
Танкер Delfi, который потерпел крушение у берегов Одессы, будут поднимать с мели с помощью специальных баллонов с воздухом.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил Национальной полиции взять на себя контроль за соблюдением перевозчиками габаритно-весовых норм для грузовиков. То есть принять к исполнению обязанность, которая находится в компетенции “Укртрансбезопасности”.
- Полоса раздора. Почему попытка освободить дорогу для общественного транспорта в Одессе дала сбой?
- В Одессе рухнул самолет – летчик погиб. Сообщается, что в самолете было двое – пилот погиб, другой пилот в больнице. Скорее стало известно, что в другой пилот скончался.
- Компания «ДМ Консалтинг» планирует построить на территории санатория «Украина» — по адресу Французский бульвар, 54, целый микрорайон.
- В Одесской области на полигоне «Алибей» прошли испытания комплекса крылатых ракет Р-360 Нептун разработки киевского КБ «Луч».