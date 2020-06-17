На территории санатория «Украина» построят целый микрорайон

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила депутат Одесского горсовета Лилия Леонидова.

По ее информации, на месте одной из последних зеленых зон Гагаринского плато возведут пять жилых комплексов, разделенных на восемь очередей строительства. Также планируется создание спортивной, детской инфраструктуры, сквера и поля для групповых занятий.

При этом Гагаринское плато уже одна из самых перегруженных высотками часть Одессы. Когда-то элитный район сейчас называют бетонным гетто. Доказательство тому — опубликованные одесскими урбанистами фотографии этой территории с высоты. Смотрите сами.

застройка санатория Украина застройка санатория Украина 104103995_1500487280124571_3047156693922908743_n 104299426_1500487320124567_6750560359097412241_n 104191311_1500487333457899_8448861133347274437_n

Фото: Лилия Леонидова

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.