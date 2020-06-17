На территории санатория «Украина» построят целый микрорайон

Компания «ДМ Консалтинг» планирует построить на территории санатория «Украина» — по адресу Французский бульвар, 54, целый микрорайон.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила депутат Одесского горсовета Лилия Леонидова.
По ее информации, на месте одной из последних зеленых зон Гагаринского плато возведут пять жилых комплексов, разделенных на восемь очередей строительства. Также планируется создание спортивной, детской инфраструктуры, сквера и поля для групповых занятий.
При этом Гагаринское плато уже одна из самых перегруженных высотками часть Одессы. Когда-то элитный район сейчас называют бетонным гетто. Доказательство тому — опубликованные одесскими урбанистами фотографии этой территории с высоты. Смотрите сами.
Фото: Лилия Леонидова