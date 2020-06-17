На полигоне под Одессой испытали боевые ракеты (фото)

В Одесской области на полигоне «Алибей» прошли испытания комплекса крылатых ракет Р-360 Нептун разработки киевского КБ «Луч».
Сегодня, 17 июня, ракеты были не учебные, а с боевой частью. Их сопровождали истребители Су-27, сообщили в Генштабе ВСУ.
Крылатые ракеты «Нептун» предназначены как для уничтожения кораблей противника, так и береговых целей. Работают практически в любую погоду и в любое время суток. Даже если противник контратакует.
Как сообщалось, сегодня в Одессе упал легкомоторный самолет, погиб пилот.
Фото: Генштаб ВСУ