На полигоне под Одессой испытали боевые ракеты (фото)

В Одесской области на полигоне «Алибей» прошли испытания комплекса крылатых ракет Р-360 Нептун разработки киевского КБ «Луч».

Сегодня, 17 июня, ракеты были не учебные, а с боевой частью. Их сопровождали истребители Су-27, сообщили в Генштабе ВСУ.

Крылатые ракеты «Нептун» предназначены как для уничтожения кораблей противника, так и береговых целей. Работают практически в любую погоду и в любое время суток. Даже если противник контратакует.

Как сообщалось, сегодня в Одессе упал легкомоторный самолет, погиб пилот.

Фото: Генштаб ВСУ

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