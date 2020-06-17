Новости Одессы и Одесской области

Как и когда будут поднимать танкер Delfi – новые подробности

Как и когда будут поднимать танкер Delfi – новые подробности

Танкер Delfi, который потерпел крушение у берегов Одессы, будут поднимать с мели с помощью специальных баллонов с воздухом.

Об этом в Facebook сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

Баллоны поместят в полых пространствах судна. Это потребуется потому, что мощности буксиров для подъема полузатонувшего судна не хватит: часть судна затоплено водой и заполнено песком.

По словам главы ОГА, судовладелец должен поднять танкер до 25 июня.

Напомним, танкер Delfi сорвался с якоря в сильный шторм. 22 ноября 2019 года судно село на мель в районе одесского пляжа “Дельфин”. Изначально в эпицентре аварии оказался в 157 раз превышен уровень загрязнения воды нефтепродуктами. Позже их концентрация уменьшилась.

Фото: Максим Куцый/Facebook

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить