Как и когда будут поднимать танкер Delfi – новые подробности

Танкер Delfi, который потерпел крушение у берегов Одессы, будут поднимать с мели с помощью специальных баллонов с воздухом.

Об этом в Facebook сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

Баллоны поместят в полых пространствах судна. Это потребуется потому, что мощности буксиров для подъема полузатонувшего судна не хватит: часть судна затоплено водой и заполнено песком.

По словам главы ОГА, судовладелец должен поднять танкер до 25 июня.

Напомним, танкер Delfi сорвался с якоря в сильный шторм. 22 ноября 2019 года судно село на мель в районе одесского пляжа “Дельфин”. Изначально в эпицентре аварии оказался в 157 раз превышен уровень загрязнения воды нефтепродуктами. Позже их концентрация уменьшилась.

Фото: Максим Куцый/Facebook

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