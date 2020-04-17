Что произошло в Одессе 17 апреля: застройка Аркадии и пожар в старом доме

Хроники коронавируса: закрытие рынков и ограничения движения транспорта По состоянию на вечер 16 апреля в Украине подтверждено 4 161 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 116 летальных, а выздоровевших – 186. В Одесской области подтвердили 93 случая заражения. ПОДРОБНЕЕ