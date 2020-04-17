Что произошло в Одессе 17 апреля: застройка Аркадии и пожар в старом доме

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе застройщик передумал оспаривать право на стройку в Аркадии. Представитель ООО «Жемчужина» собирался обжаловать запрет суда первой инстанции на строительные работы в районе Аркадии, однако отказался от своей апелляции. Продолжение…
- Одесситка оставила своего французского бульдога на улице, а сама пошла в магазин. Привязала любимца у входа. Когда вышла из супермаркета, собаки на месте не было. Продолжение…
- В Одесском регионе перекрыли аварийный шлюз на водоемах. В Измаильском районе устраняют промоины в грунтовой перемычке на канале Репида. Продолжение…
- В Одессе загорелся старый дом. Пожар случился на Деволановском спуске. Продолжение…
- Грозит ли нам чернобыльское «послепожарное облако» и что в Одессе с экологией? Ситуацию и ее последствия комментирует одесский эколог, биохимик, руководитель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский. Продолжение…
- В зеленой зоне на Слободке установили 8 фонарных опор. Сотрудники КП «Одесгорсвет» установили 8 фонарей в сквере Старостина. Продолжение…
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