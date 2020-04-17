В Одесском регионе перекрыли аварийный шлюз на водоемах (видео)

В Измаильском районе устраняют промоины в грунтовой перемычке на канале Репида.
Об этом сообщает bessarabiaua.media.
Это аварийный шлюз.
Канал решили перекрыть, так как каждый день через него уходит много воды.
В связи с этим падает уровень воды в озерах Ялпуг и Кугурлуй – до одного сантиметра в месяц.
Это может грозить засухой и проблемами с водоснабжения для местных жителей, в частности, для населения Болграда.
Фото, видео: bessarabiaua.media
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