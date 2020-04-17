В Одесском регионе перекрыли аварийный шлюз на водоемах (видео)

В Измаильском районе устраняют промоины в грунтовой перемычке на канале Репида.

Об этом сообщает bessarabiaua.media.

Это аварийный шлюз.

Канал решили перекрыть, так как каждый день через него уходит много воды.

В связи с этим падает уровень воды в озерах Ялпуг и Кугурлуй – до одного сантиметра в месяц.

Это может грозить засухой и проблемами с водоснабжения для местных жителей, в частности, для населения Болграда.

Фото, видео: bessarabiaua.media

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