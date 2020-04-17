В Одессе хозяйке вернули украденную собаку (фото, видео)

Одесситка оставила своего французского бульдога на улице, а сама пошла в магазин.

Привязала любимца у входа. Когда вышла из супермаркета, собаки на месте не было.

Женщина сразу обратилась в полицию.

Благодаря видео с камер видеонаблюдения в магазине вора удалось вычислить.

Им оказался живущий неподалеку 26-летний одессит.

Тот собирался продать питомца и уже искал покупателя.

Пса вернули владелице. Воришке грозит до трех лет лишения свободы.

Фото, видео: ГУНП

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