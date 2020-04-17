Грозит ли нам чернобыльское «послепожарное облако» и что в Одессе с экологией?

Мало нам сегодняшних проблем, так еще очередной «Чернобыльский кошмар» в виде горящих лесов. Пожар потушен. Что дальше? Есть ли угроза? Ситуацию и ее последствия комментирует «Одесской жизни» одесский эколог, биохимик, руководитель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский.

Что такое пожар в Чернобыльской зоне?

Владислав поясняет ситуацию: основными загрязнителями окружающей среде после аварии на ЧАЭС были радиоактивные изотопы. Период полураспада некоторых из них достаточно короток. Но далеко не у всех. Так, период полураспада цезия и стронция — около 30 лет, а некоторых других — 400 и более (!) лет. Вот и получается, что суммарная активность всех радиоактивных изотопов велика, изменилось лишь их соотношение.

— Что такое пожар в Чернобыльской зоне? Большое количество радионуклидов «включаются» в живые организмы, становятся частью биологических систем, поглощаются деревьями, травой и т.д. И в процессе пожара все эти вещества в виде дыма и смога рассеиваются на большие расстояния, — поясняет Владислав.

Владислав Балинский делает акцент: естественно, что все эти опасные вещества в зависимости от направления ветра распространились на разные территории.

— Основная их часть, насколько я знаю, распространилась на территорию Белоруссии, дальше ветер понес это облако в сторону России… Но, чтобы судить достоверно о степени опасности, мне бы очень хотелось видеть со стороны властей данные о розе ветров, карту горения. Только так можно сделать окончательный вывод, какие именно зоны подвергались воздействию этого опасного дыма. И только тогда можно было бы рассуждать на тему, какой ущерб нанес нашему здоровью пожар в Зоне отчуждения. Но я наблюдаю попытки замалчивания ситуации и даже дезинформации. Кроме того, методика замера радиации была однозначно нарушена. При этом нас на самых верхах убеждают, что «все в порядке», — считает эколог.

Глобальных угроз для Одессы нет

Как убежден Владислав Балинский, для нашей области говорить о каких-то глобальных угрозах экологии в связи с пожаром в Зоне отчуждения не приходится.

— Ветер дул в другом направлении, не в сторону Одессы и области. И облако рассеивалось не в нашем направлении. Я не вижу серьезной угрозы для Одессы. Кроме того, выпал дождь. Есть гораздо более тяжелые причины улучшения экологии нашего края. Это и сжигание стерни, и бездумная распашка земель в поймах рек, и другая «деятельность», которая вызывает ветровые эрозии почв, и многое другое.

Как известно, ОО «Зеленый лист» закупила две мониторинговые станции — одну на Армейской, вторую — в районе скоростной дороги. Станции дают ответ на вопрос, какова у нас ситуация с опасными для нашего здоровья мелкими пылевыми частицами PM10 и PM2.5. Так вот, как говорит Владислав, ситуация с загрязнением воздушной среды в Одессе за период карантина значительно улучшилась.

— Это напрямую связано с уменьшением хозяйственной деятельности. На дорогах стало меньше авто и маршруток, а некоторые предприятия закрылись или ограничили свою работу. Тем не менее, агрокомплекс при неправильном хозяйствовании, остается мощным загрязнителем воздушной и водной среды в Одесской области (пылевые бури, пожары при сжигании стерни, отходы животноводства и т.д.) — подводит итог Владислав.

Фото: Волинські новини

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