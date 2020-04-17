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Новости Одессы и Одесской области

И такое бывает: в Одессе застройщик передумал оспаривать право на стройку в Аркадии

И такое бывает: в Одессе застройщик передумал оспаривать право на стройку в Аркадии

Представитель ООО «Жемчужина» собирался обжаловать запрет суда первой инстанции на строительные работы в районе Аркадии, однако отказался от своей апелляции.

Об этом сообщил общественный деятель Олег Михайлик на своей странице в Facebook.

По его информации, на этой неделе должно было состояться заседание в Пятом апелляционном суде.

Представитель ООО «Жемчужина» должен был обжаловать в его ходе решение суда первой инстанции. Однако в последний момент истец отозвал свою жалобу.

Активист считает, что застройщик понимал, что проиграет, поэтому прекратил юридическую борьбу.

«Наша команда подготовила обращение в суд и заявления в правоохранительные органы еще по одной скандальной одесской стройке. Будем отменять им все разрешения, полученные вопреки Закону», – анонсировал Михайлик.

Напомним, что суд запретил строить высотные сооружения на этом участке еще в январе.

По информации Михайлика, под видом берегоукрепительных работ там возводят высотки, примерно в 8-9 этажей.

В ГАСКе несколько раз отказывали подрядчику в получении необходимой документации на строительные работы, однако возведение «Жемчужины» это не остановило.

Также не следует забывать, что в ходе подготовительных работ, рабочие срезали там склон. Это вызвало панику среди местных жителей.

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Артем Виноградов
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