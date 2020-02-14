Что произошло в Одессе 14 февраля: похищенный знак и резня на Привозе

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

Крупная авария произошла на улице Балковской. В результате ДТП пожарная машина опрокинулась, а два легковых автомобиля значительно повреждены. Продолжение…

В одесском аэропорту задержали иностранца по подозрению в убийстве киевского хирурга. Продолжение…

В Одессе сообщали о “минировании” больниц и торговых центров. Полиция, взрывотехники, спасатели и кинологи проверяли сообщение о минировании ряда объектов в Одессе. Продолжение…

В Одессе девушка похитила дорожный знак и похвасталась этим в соцсети. Девушка украла табличку дорожного знака «Направление главной дороги», расположенный на площади 10 апреля. Продолжение…

В Одессе на «Привозе» произошла резня. Нетрезвый мужчина ранил другого в грудь. Продолжение…

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