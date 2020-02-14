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Новости Одессы и Одесской области

Тройное ДТП в Одессе: пожарная машина опрокинулась на дорогу

Тройное ДТП в Одессе: пожарная машина опрокинулась на дорогу

Крупная авария произошла на улице Балковской. В результате ДТП пожарная машина опрокинулась, а два легковых автомобиля значительно повреждены.

О происшествии стали сообщать очевидцы в социальных сетях.

Пожарная машина перевернулась в результате ДТП в Одессе

Пожарная машина перевернулась в результате ДТП утром 14 февраля в Одессе на улице Балковской.Об этом сообщили очевидцы происшествия.Еще не менее двух автомобилей получили значительные повреждения. О пострадавших людях пока информации нет.видео – Xydessa

Gepostet von Трасса Е-95 am Donnerstag, 13. Februar 2020

Обновлено:

По информации пресс-службы Патрульной полиции Одесской области, в ДТП никто не пострадал. Причины аварии устанавливаются.

Фото, видео: Xydessa

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