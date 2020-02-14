Тройное ДТП в Одессе: пожарная машина опрокинулась на дорогу

Крупная авария произошла на улице Балковской. В результате ДТП пожарная машина опрокинулась, а два легковых автомобиля значительно повреждены.
О происшествии стали сообщать очевидцы в социальных сетях.
Пожарная машина перевернулась в результате ДТП в Одессе
Пожарная машина перевернулась в результате ДТП утром 14 февраля в Одессе на улице Балковской.Об этом сообщили очевидцы происшествия.Еще не менее двух автомобилей получили значительные повреждения. О пострадавших людях пока информации нет.видео – Xydessa
Gepostet von Трасса Е-95 am Donnerstag, 13. Februar 2020
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По информации пресс-службы Патрульной полиции Одесской области, в ДТП никто не пострадал. Причины аварии устанавливаются.
Фото, видео: Xydessa
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