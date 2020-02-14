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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе сообщают о “минировании” больниц и торговых центров

В Одессе сообщают о “минировании” больниц и торговых центров

Полиция, взрывотехники, спасатели и кинологи проверяют сообщение о минировании ряда объектов в Одессе.

Как сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области, анонимное предупреждение о минировании поступило на электронную почту в 16.35.

Издание odessa-online со ссылкой на собственные источники информирует, что речь идет о якобы минировании жилых домов в разных районах города, гипермаркетов и торговых центров «Кадорр», «Кристалл», «Сити-центр», «Панорама», «Остров», «Мегадом», «City Center Котовский», «Галерея Афина», «Европа», «Гагарин Плаза», сети супермаркетов «Сильпо», «Фоззи», «АТБ».

Взрывустройства также ищут в Университетской клинике, горбольницах №5 и №8, областной клинической больнице, железнодорожной больнице, банках и такси.

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