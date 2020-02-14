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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі на «Привозі» сталася різанина: нетверезий чоловік поранив іншого у груди

В Одесі на «Привозі» сталася різанина: нетверезий чоловік поранив іншого у груди

Правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував на одеському ринку різанину. 

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

На «Привозі» під час конфлікту з 44-річним жителем Тарутинського району нетверезий правопорушник завдав потерпілому кілька ударів ножем.

Про подію до поліції повідомили з лікарні, куди чоловіка доставили з проникаючими пораненнями грудної клітини та живота.

Зловмисника, який, злякавшись відповідальності, з місця злочину втік, співробітники Приморського відділу поліції розшукали за півгодини. Причиною своєї агресії 38-річний правопорушник назвав надмірне вживання алкоголю.

– Дії затриманого слідчі кваліфікували як замах на вбивство за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання, – зазначив начальник Приморського відділу поліції Олександр Коцар.

Фото: ГУНП

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