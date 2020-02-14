В одесском аэропорту задержали иностранца по подозрению в убийстве киевского хирурга

Иностранца подозревают в убийстве столичного пластического хирурга Андрея Сотника, который был застрелен в центре Киева 2 февраля.
Как передает “Интерфакс-Украина”, правоохранители задержали его в пятницу в аэропорту Одессы.
Задержанный скрывался и пытался покинуть территорию Украины. Сейчас с ним проводят следственные действия.
Убийство хирурга произошло на улице Саксаганского в Киеве. Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. Полицейские установили личность погибшего. Это мужчина 1977 года рождения, который проживал в Киеве. Возбуждено уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство).
Фото Андрея Сотника: Киевинформ
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