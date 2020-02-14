В Одесі дівчина викрала дорожній знак і похизувалася цим у соцмережі (відео)

Такі “розваги” можуть привести до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

13 лютого ввечері у соціальних мережах з’явилось відео, на якому дівчина зухвало поцупила табличку до дорожнього знаку «Напрямок головної дороги», розташований на площі 10 квітня. З місця скоєння правопорушення вона поїхала зі знайомим на автівці.

Героїня дуже пишалась своїм вчинком та виклала відео в соціальній мережі.

Зазначені дії мають ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.185 «Крадіжка» або ст. 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в Одеській області провели перевірку відеозапису. Патрульні поліцейські встановили осіб, які вчинили правопорушення та транспортний засіб, на якому вони зникли. Всі зібрані матеріали направлені до відділення поліції для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та притягнення винних до відповідальності.

Фото: Патрульна поліція

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