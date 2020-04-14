Что произошло в Одессе 14 апреля: ремонт дорог и подозрение Труханову

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Близ Одессы начали ремонтировать разбитую автодорогу. В Одесской области объявили о ремонтных работах на участке автомагистрали между селом Лески и городом Вилково. Продолжение…
- Одесская пенсионерка дарит горожанам цветы, которые сама вырастила. В частном секторе на улцие Эстонской возле дома №4 можно заметить объявление с необычным предложением. Продолжение…
- На фасаде старого одесского дома поселились котики. Очередной мурал появился на фасаде старого одесского дома в центре города на ул. Конной, ближе к Старопортофранковской. Продолжение…
- Одесском городском голове Геннадию Труханову сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации. Продолжение…
- В Одессе полицейские вернули домой трехлетнего мальчика, который потерялся. Продолжение…
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