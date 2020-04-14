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Новости Одессы и Одесской области

Улыбаемся: на фасаде старого одесского дома поселились котики (фото)

Улыбаемся: на фасаде старого одесского дома поселились котики (фото)

Очередной мурал появился на фасаде старого одесского дома в центре города на ул. Конной, ближе к Старопортофранковской.

Нет, тема его не карантинная (впрочем, как посмотреть), а, скорее, традиционно-позитивная.

Традиционная, потому что настенная картина — это три чисто одесских котика, каждый — со своим настроением.

Один котик решил улететь, еще и язык показывает, подчеркивая свое превосходство.

Второй просто себе улыбается, вроде как пребывает в настроении «нас и тут хорошо кормят, и вообще, все будет хорошо».

Третий то ли пребывает в депрессии, то ли просто выражает некоторое недовольство.

В общем, все как у нас с вами — три разных состояния, три настроения.

Эти три товарища с хвостами созданы мастерами известной студии M97 Project.

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Мария Котова
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