Не декларував майно дружини: САП повідомила про підозру Геннадію Труханову

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Сьогодні, 14 квітня, заступник Генерального прокурора, керівник САП Назар Холодницький повідомив про підозру Одеському міському голові у поданні суб’єктом декларування недостовірних відомостей до декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік.

Слідство встановило, що міський голова не вказав у декларації майно та доходи, що належали його дружині. Зокрема, квартиру у м. Одесі, паркомісця, автомобіль, а також корпоративні права тощо.

Загальна вартість незадекларованого майна сягає майже 16,3 млн гривень.

Дії посадовця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ст.366-1 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 2 500 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Розслідування цих фактів детективи НАБУ та прокурори САП здійснювали з березня 2019 року.

Наразі у Вищому антикорупційну суді слухається ще дві справи про обвинувачення Одеського міського голови. Одна справа стосується декларування недостовірної інформації за 2015-2016 роки.

Інша – щодо заволодіння коштами бюджету у сумі понад 92 млн гривень в результаті реалізації схеми придбання у власність приміщення адмінкорпусу колишнього заводу “Краян” за вдвічі завищеною вартістю – перебуває на розгляді в Апеляційній палаті Антикорупційного суду.

Нагадаємо, міський голова Одеси Геннадій Труханов відхрещується від квартири в Лондоні, через яку НАБУ почало розслідування

Фото: Business Wisdom Summit

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