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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі поліцейські повернули додому трирічного хлопчика, який загубився

В Одесі поліцейські повернули додому трирічного хлопчика, який загубився

Сьогодні, 14 квітня, до патрульних звернулись небайдужі громадяни та повідомили, що на вулиці Маршала Малиновського гуляє маленька 3-річна дитина без нагляду дорослих.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Інспектори в лічені хвилини найшли малечу. Хлопчик назвався Вадимом та розказав патрульним, що йому 3 роки. На жаль, хлопчина не пам’ятав як потрапити додому.

Охоронці порядку зв’язались з черговою службою та встановили, що до поліції вже звернулась мати загубленого хлопчика. Жінка пояснила, що відпустила сина на двір з бабусею, яка відволіклась та не помітила як зникла дитина.

Патрульні відвезли хлопчика додому та передали його батькам.

Фото: Патрульна поліція

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