fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Одесская пенсионерка дарит горожанам цветы, которые сама вырастила (фото)

Одесская пенсионерка дарит горожанам цветы, которые сама вырастила (фото)

В частном секторе на улцие Эстонской возле дома №4 можно заметить объявление с необычным предложением.

Там на дереве висит табличка с надписью “Берите цветы”.

Оказывается, хозяйка дома, 70-летняя одесситка Светлана раздает желающим цветы из собственного сада.

Об этом сообщает odessa.online.

В ведрах, которое стоят у двора, можно взять нарциссы и тюльпаны. Раньше женщина торговала ими возле остановки транспорта. Теперь не решается – карантин все-таки.

Цвести весенним цветам не вечно, скоро завянут. Жалко – пропадут. Вот Светлана с мужем посоветовались и решили раздавать их просто так.

Для тех, кто захочет отблагодарить, поставили контейнер, куда можно опустить денежку.

Люди охотно берут цветы. Многие оставляют символическую сумму в знак признательности. А как-то медик взял цветы, чтобы поздравить коллег в детской поликлинике, взамен оптсавил два респиратора и антисептик.

Фото: odessa.online

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить