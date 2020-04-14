Одесская пенсионерка дарит горожанам цветы, которые сама вырастила (фото)

В частном секторе на улцие Эстонской возле дома №4 можно заметить объявление с необычным предложением.

Там на дереве висит табличка с надписью “Берите цветы”.

Оказывается, хозяйка дома, 70-летняя одесситка Светлана раздает желающим цветы из собственного сада.

Об этом сообщает odessa.online.

В ведрах, которое стоят у двора, можно взять нарциссы и тюльпаны. Раньше женщина торговала ими возле остановки транспорта. Теперь не решается – карантин все-таки.

Цвести весенним цветам не вечно, скоро завянут. Жалко – пропадут. Вот Светлана с мужем посоветовались и решили раздавать их просто так.

Для тех, кто захочет отблагодарить, поставили контейнер, куда можно опустить денежку.

Люди охотно берут цветы. Многие оставляют символическую сумму в знак признательности. А как-то медик взял цветы, чтобы поздравить коллег в детской поликлинике, взамен оптсавил два респиратора и антисептик.

Фото: odessa.online

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