fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Близ Одессы начали ремонтировать разбитую автодорогу

Близ Одессы начали ремонтировать разбитую автодорогу

В Одесской области объявили о ремонтных работах на участке автомагистрали между селом Лески и городом Вилково.

Об этом  со ссылкой на главу Килийской ОТГ Павла Бойченко сообщает bessarabiainform.com.

Уже на 14 апреля запланировано начало ремонта. Туда должна заехать ремонтная техника.

Работы запланировали начать с участка на развилке с трассой Т-1628, которая ведет из Килии в Измаил.

Там восстановят покрытие, разравняют, уплотнят его, подправят обочины. Кроме того, проведут ямочный ремонт, где это возможно.

Работы проводит областная служба автодорог. Закончив с этим отрезком, рабочие планируют также подкорректировать самые разбитые участки той же дороги по направлению к Килии.

По словам Павла Бойченко, это еще не капитальный ремонт, так как его пока сложно организовать. Однако эти работы значительно упростят проезжаемость, пообещал глава ОТГ.

Фото:  bessarabiainform.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить