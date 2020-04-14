Близ Одессы начали ремонтировать разбитую автодорогу

В Одесской области объявили о ремонтных работах на участке автомагистрали между селом Лески и городом Вилково.

Об этом со ссылкой на главу Килийской ОТГ Павла Бойченко сообщает bessarabiainform.com.

Уже на 14 апреля запланировано начало ремонта. Туда должна заехать ремонтная техника.

Работы запланировали начать с участка на развилке с трассой Т-1628, которая ведет из Килии в Измаил.

Там восстановят покрытие, разравняют, уплотнят его, подправят обочины. Кроме того, проведут ямочный ремонт, где это возможно.

Работы проводит областная служба автодорог. Закончив с этим отрезком, рабочие планируют также подкорректировать самые разбитые участки той же дороги по направлению к Килии.

По словам Павла Бойченко, это еще не капитальный ремонт, так как его пока сложно организовать. Однако эти работы значительно упростят проезжаемость, пообещал глава ОТГ.

Фото: bessarabiainform.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!