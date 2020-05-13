Что произошло в Одессе 13 мая: скандал с губернатором и прогнозы туристического сезона

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Из-за приостановленного авиасообщения между странами, Одесская область имеет все шансы на то, чтобы принять основной поток туристов в Украине. В начинающемся курортном сезоне Одесчина примет около 4-5 миллионов туристов.
- Одесский губернатор жестко изгнал из кабинета журналистку за “неудобный” вопрос. Вопрос журналистки о неукомплектованных каретах «скорой» вызвал неоднозначную реакцию у одесского губернатора Максима Куцего.
- В Одессе задержали иностранца за грабеж. Нападавший отобрал у потерпевшего сумку с имуществом на общую сумму около 14 тыс. гривен и скрылся.
- В Индии появился филиал Всемирного клуба одесситов. Пятнадцатый филиал появился на карте филиалов клуба одесситов. На этот раз в столице Индии – Дели.
- В Одессе появились прикольно-обучающие щиты. Исключительно для поднятия чисто одесского «юморного» настроения, для придания бодрости духа и даже психологической поддержки в непростые наши времена, в Одессе появилось очередное «нечто».