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Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе 13 мая: скандал с губернатором и прогнозы туристического сезона

Что произошло в Одессе 13 мая: скандал с губернатором и прогнозы туристического сезона

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

  •  Из-за приостановленного авиасообщения между странами, Одесская область имеет все шансы на то, чтобы принять основной поток туристов в Украине. В начинающемся курортном сезоне Одесчина примет около 4-5 миллионов туристов.
  • Одесский губернатор жестко изгнал из кабинета журналистку за “неудобный” вопрос. Вопрос журналистки о неукомплектованных каретах «скорой» вызвал неоднозначную реакцию у одесского губернатора Максима Куцего.
  • В Одессе появились прикольно-обучающие щиты. Исключительно для поднятия чисто одесского «юморного» настроения, для придания бодрости духа и даже психологической поддержки в непростые наши времена, в Одессе появилось очередное «нечто».

 

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