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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе задержали иностранца за грабеж

В Одессе задержали иностранца за грабеж

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в одесской области.

Как говорится в сообщении, 38-летний горожанин возвращался домой, когда возле него остановился автомобиль «ВАЗ», из которого выбежал неизвестный мужчина и начал наносить удары по всему телу. Нападавший отобрал у потерпевшего сумку с имуществом на общую сумму около 14 тыс. гривен и скрылся.

Сотрудники Малиновского отдела полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 24-летний уроженец одной из стран Закавказья. Фигуранту сообщили о подозрении по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины. За грабеж и насилие задержанному грозит до шести лет заключения.

Полиция продолжает искать похищенное имущество, которое по заявлению правонарушителя он успел продать.

Фото: из открытых источников.

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