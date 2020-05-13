В Одессе задержали иностранца за грабеж

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в одесской области.
Как говорится в сообщении, 38-летний горожанин возвращался домой, когда возле него остановился автомобиль «ВАЗ», из которого выбежал неизвестный мужчина и начал наносить удары по всему телу. Нападавший отобрал у потерпевшего сумку с имуществом на общую сумму около 14 тыс. гривен и скрылся.
Сотрудники Малиновского отдела полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 24-летний уроженец одной из стран Закавказья. Фигуранту сообщили о подозрении по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины. За грабеж и насилие задержанному грозит до шести лет заключения.
Полиция продолжает искать похищенное имущество, которое по заявлению правонарушителя он успел продать.
Фото: из открытых источников.