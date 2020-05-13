В Индии появился филиал Всемирного клуба одесситов

Пятнадцатый филиал появился на карте филиалов клуба одесситов. На этот раз в столице Индии – Дели.

Идея создания филиала клуба одесситов в столице Индии возникла еще в конце 2018 года у одесситки Надежды Полнаревой, которая проживает в Дели с 2000 года, куда она попала с мужем – гражданином Индии, окончившим мединститут в Одессе. В Дели проживает много семей, члены которых учились в Одессе в разные годы в различных учебных заведениях и их жены. Сейчас в индийском филиале насчитывается порядка 50 активных участников. Они часто собираются вместе и вспоминают годы, проведенные в Одессе.

Наш город им очень дорог, так как с ним связаны одни из самых лучших воспоминаний.

Днем рождения нового филиала “Родная гавань” стало 20 ноября 2018 года – тогда участники клуба собрались впервые. А в марте 2020 они обратились в Клуб одесситов с просьбой официальной регистрации их как филиала.

“География ВКО ширится и, несмотря на карантин, все происходит не менее активно, чем раньше. Именно во время карантина мы еще больше общались онлайн с нашими индийскими друзьями, обмениваясь новостями. Затем в таком же формате провели заседание Президентского совета Клуба, на котором и было принято решение поддержать создание еще одного филиала”, говорится на сайте ВКО.

А еще, создательница филиала, Надежда Полнарева (Кесари) увлечена танцами северных народов Индии. В феврале 2020 она дала сольный концерт, который посетил посол Украины в Индии Александр Громов.

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