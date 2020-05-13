Одесский губернатор жестко изгнал из кабинета журналистку за “неудобный” вопрос (видео)

Журналистов выгоняют из кабинета Губернатора

Если вы думали, что дно пробито, то снизу видео, на котором руководитель ООГА, Максим Куцый, пытается побороть журналистов с помощью Национальной Гвардии (которая тактично морозится, осознавая всю глупость данной затеи). Примечательно, что такую неадекватную реакцию со стороны Куцего, вызвал вопрос о неукомплектованых каретах скорой помощи, которые до сих пор стоят на автобазе санитарного транспорта. И да. Мне реально интересно, по какому принципу набирают в Зекоманду? Кастинг в 95-м? подъём со штангой по Потёмкинской? Что? Одно ясно. Если на будущих зелёных смотринах введут допинг-контроль, то праймериз рискуют пройти уже без кандидатов.

Gepostet von Сергей Варламов am Dienstag, 12. Mai 2020