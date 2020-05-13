fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Одесский губернатор жестко изгнал из кабинета журналистку за “неудобный” вопрос (видео)

Одесский губернатор жестко изгнал из кабинета журналистку за “неудобный” вопрос (видео)

Вопрос журналистки о неукомплектованный каретах «скорой» вызвал неоднозначную реакцию у одесского губернатора Максима Куцего. Он требовал остановить видеозапись и удалить ее, а затем и вовсе вызвал в свой кабинет сотрудников Нацгвардии, чтобы удалить из кабинета «посторонних». По словам Куцего, его кабинет – это «режимный объект».

Журналистов выгоняют из кабинета Губернатора

Если вы думали, что дно пробито, то снизу видео, на котором руководитель ООГА, Максим Куцый, пытается побороть журналистов с помощью Национальной Гвардии (которая тактично морозится, осознавая всю глупость данной затеи). Примечательно, что такую неадекватную реакцию со стороны Куцего, вызвал вопрос о неукомплектованых каретах скорой помощи, которые до сих пор стоят на автобазе санитарного транспорта. И да. Мне реально интересно, по какому принципу набирают в Зекоманду? Кастинг в 95-м? подъём со штангой по Потёмкинской? Что? Одно ясно. Если на будущих зелёных смотринах введут допинг-контроль, то праймериз рискуют пройти уже без кандидатов.

Gepostet von Сергей Варламов am Dienstag, 12. Mai 2020

Видео: Сергей Варламов, Facebook

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить