В Одесскую область в 2020 году приедут отдохнуть 5 миллионов туристов

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый считает, что в начинающемся курортном сезоне Одесчина примет около 4-5 миллионов туристов. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

Чиновник отметил, что из-за приостановленного авиасообщение между странами, Одесская область имеет все шансы на то, чтобы принять основной поток туристов в Украине.

«Очень хочется надеяться, что в ближайшее время мы вернемся к нормальной жизни, возможно, с определенными ограничениями, связанными с передвижением за границу, например, но не внутри государства,» – заявил Максим Куцый.

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