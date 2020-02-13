Что произошло в Одессе 13 февраля: больной экипаж на судне из Китая и смерть в результате гриппа

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

В Одессу прибыло судно из Китая. На борту были члены экипажа, в которых зафиксировали высокую температуру. Однако все не так страшно! Продолжение…

В Одесской области полицейский приехал на вызов пьяным. Следователь с признаками алкогольного опьянения прибыл на место ДТП. Продолжение..

Следователи одесской полиции попали на запись видеокамеры во время обыска коммерческого предприятия. На видео они, ругаясь матом, присваивают себе чужое имущество. Продолжение…

В результате осложнения гриппа в Одессе умер человек. Умерший был взрослым, прививки от гриппа не было. Продолжение…

Карантин в Одессе завершен, школьники вернутся на учебу. 17 февраля школы Одессы продолжат учебный процесс. Продолжение…

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