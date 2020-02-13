Внаслідок ускладнення грипу в Одесі помер чоловік

Про це повідомляє пресслужба Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України.

Захворюваність на грип призвела і до летального випадку в Одесі. Наразі зареєстровано смерть чоловіка від ускладнення грипу. Померлий був дорослим, щеплення від грипу не мав.

Загальний показник захворюваності на грип та ГРВІ по області, у порівнянні з попереднім тижнем, знизився на 9,1% за рахунок дитячого населення, де зниження на 15,1%, що пов’язано з тимчасовим призупиненням навчального процесу у школах. Проте серед дорослих захворюваність зросла на 8,5%.

Фото: 24 Канал

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