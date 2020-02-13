fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Внаслідок ускладнення грипу в Одесі помер чоловік

Внаслідок ускладнення грипу в Одесі помер чоловік

Захворюваність на грип та ГРВІ в Одеській області досі перевищує епідпоріг.

Про це повідомляє пресслужба Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України.

Захворюваність на грип призвела і до летального випадку в Одесі. Наразі зареєстровано смерть чоловіка від ускладнення грипу. Померлий був дорослим, щеплення від грипу не мав.

Загальний показник захворюваності на грип та ГРВІ по області, у порівнянні з попереднім тижнем, знизився на 9,1% за рахунок  дитячого населення, де зниження на 15,1%, що пов’язано з тимчасовим призупиненням навчального процесу у школах. Проте серед дорослих захворюваність зросла на 8,5%.

Фото: 24 Канал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить