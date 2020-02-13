fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Скандал с одесскими полицейскими: следователи во время обыска воровали мелкие вещи (видео)

Скандал с одесскими полицейскими: следователи во время обыска воровали мелкие вещи (видео)

Следователи одесской полиции попали на запись видеокамеры во время обыска коммерческого предприятия. На видео они, ругаясь матом, присваивают себе чужое имущество. ГУ Нацполиции Одесской области подтверждает этот факт и проводит служебное расследование.

Личности этих полицейских установлены, а материалы служебного расследования передадут Госбюро расследований для предоставления правовой оценки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Одесской области.

Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя жизнью. Руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерено скрывать недостойные действия подобных сотрудников”, – заявили в полиции.

На время проведения проверки сотрудники полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Обыски проводили в на предприятии «Дес групп», которое выпускает пластиковые охранные пломбы. На этом предприятии работают люди с проблемами зрения. В  “Дес групп” изданию  BBC News Украина рассказали, что во время обысков было изъято оборудование. Правоохранители начали его возвращать, но очень малыми частями. Из-за этого предприятие обратилось в правохранительные органы. Однако позже суд отклонил ходатайство об аресте имущества фирмы, и полиция должна его вернуть.

На видео видно и слышно, как правоохранители роются в кабинете и воруют мелкую канцелярию.

Девушка-следователь при этом говорит: «Чайник у меня есть, колонка есть». А один из полицейских есть какую-то еду в офисе и уточняет, не обидятся ли на это хозяева. На что девушка лишь нецензурно выругалась.

Фото, видео: “Редакція”

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить