Скандал с одесскими полицейскими: следователи во время обыска воровали мелкие вещи (видео)

Следователи одесской полиции попали на запись видеокамеры во время обыска коммерческого предприятия. На видео они, ругаясь матом, присваивают себе чужое имущество. ГУ Нацполиции Одесской области подтверждает этот факт и проводит служебное расследование.

Личности этих полицейских установлены, а материалы служебного расследования передадут Госбюро расследований для предоставления правовой оценки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Одесской области.

“Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя жизнью. Руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерено скрывать недостойные действия подобных сотрудников”, – заявили в полиции.

На время проведения проверки сотрудники полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Обыски проводили в на предприятии «Дес групп», которое выпускает пластиковые охранные пломбы. На этом предприятии работают люди с проблемами зрения. В “Дес групп” изданию BBC News Украина рассказали, что во время обысков было изъято оборудование. Правоохранители начали его возвращать, но очень малыми частями. Из-за этого предприятие обратилось в правохранительные органы. Однако позже суд отклонил ходатайство об аресте имущества фирмы, и полиция должна его вернуть.

На видео видно и слышно, как правоохранители роются в кабинете и воруют мелкую канцелярию.

Девушка-следователь при этом говорит: «Чайник у меня есть, колонка есть». А один из полицейских есть какую-то еду в офисе и уточняет, не обидятся ли на это хозяева. На что девушка лишь нецензурно выругалась.

Фото, видео: “Редакція”

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