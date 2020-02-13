В Одесской области полицейский приехал на вызов пьяным: ему грозит увольнение

Следователь с признаками алкогольного опьянения прибыл на место ДТП в селе Александровка. При этом он был за рулем. Теперь ему грозит безальтернативное увольнение из рядов полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области.

На место аварии был направлен наряд патрульной полиции. Позже в полицию поступило еще одно сообщение от участников ДТП. Граждане сообщили, что на место аварии для оформления ДТП на собственном автомобиле и в гражданской одежде прибыл следователь с явными признаками алкогольного опьянения. Туда выехали сотрудники инспекции по личному составу управления кадрового обеспечения ГУНП и управления внутренней безопасности в Одесской области.

Установлено, что полицейский находился вне службы. В отношении него составлен административный протокол по ст.130 КУоАП. Начато служебное расследование, на период проведения которого полицейского отстранили от исполнения обязанностей. Ему грозит увольнение.

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