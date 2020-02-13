У понеділок – в школу: карантин в Одесі завершено, школярі повернуться на навчання

Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич у Facebook.

– У понеділок в школу! У зв’язку з поліпшенням ситуації і значним зменшенням кількості хворих на ГРВІ та грип, комісія з питань ТЕБ прийняла рішення відновити заняття в одеських школах 17 лютого, – зазначила вона.

Також Буйневич закликала батьків слідкувати за здоров’ям своїх дітей:

– Шановні батьки, пам’ятаємо про соціальну відповідальність. Ні в якому разі не відправляйте в школу дітей з ознаками ГРВІ. Школи будуть працювати в режимі посиленого контролю в даному питанні, не піддавайте ризику власну дитину і інших дітей.

Користувачам соцмережі сподобалось і фото, яке освітянка додала до допису:

Фото: Олена Буйневич

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