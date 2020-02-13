В Одессу направляется судно из Китая: у членов экипажа была повышенная температура

Контейнеровоз CMA CGM URAL в четверг, 13 февраля, должен прибыть в Одесский порт. На борту есть члены экипажа, которые недавно болели. По прибытию их осмотрят медики, чтобы проверить на возможное заражение коронавирусом.

По информации “Думской”, судно вышло из китайских портов в начале января этого года. 27 января контейнеровоз побывал в одном из портов Шри-Ланки. Тогда у шести членов экипажа зафиксировали повышенную температуру.

Однако уже спустя два дня, 29 января, компания CMA CGM заверила, что команда здорова, и приняты все необходимые медицинские меры.

Затем контейнеровоз уже был в портах Египта, Ливии, Турции, Румынии.

Перед прибытием в Одессу капитан должен выслать санитарный бюллетень о состоянии здоровья экипажа. А санитарно-карантинная служба одесского порта уже готова осмотреть моряков.

Если у кого-то из них заподозрят коронавирус, то его отправят в изолятор с последующей госпитализацией на береговой госпитальной базе, а судно поставят на карантин.

По состоянию на 13 февраля число зараженных новым штаммом коронавируса выросло до 60 тысяч 329 человек. Во всем мире погибли 1369 человек, выздоровели – 6017.

Фото: marinetraffic.com

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