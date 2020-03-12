Что произошло в Одессе 12 марта: детские сады на карантине и скандальная конференция ОПЗЖ

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Активисты патриотических организаций Одессы пытались ворваться в отель «Бристоль», где проходила конференция пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Продолжение…
Детские сады города, вслед за школами и вузами, также закрывают на карантин. С пятницы, 13 марта, садики не будут принимать детей. Продолжение…
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