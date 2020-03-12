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Новости Одессы и Одесской области

Бійки і сльозогінний газ: у центрі Одеси активісти намагалися завадити проведенню конференції ОПЗЖ (фото, відео)

Бійки і сльозогінний газ: у центрі Одеси активісти намагалися завадити проведенню конференції ОПЗЖ (фото, відео)

Активісти патріотичних організацій Одеси намагалися увірватися в готель «Бристоль» на розі Пушкінської і Буніна, де повинна пройти конференція проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя».

Про це повідомляє Думская.

Між активістами і прихильниками ОПЗЖ періодично спалахували бійки. Під час штовханини між учасниками акції один із чоловіків розпилив газовий балончик.

За інформацією пресслужби ГУНП в Одеській області, 27-річного правопорушника доставили до відділу поліції. Балончик у чоловіка вилучили, а на нього самого склали протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З боку патріотів в подіях брали участь активісти «Дії», «Автомайдану» Євгена Резвушкіна і «Нацкорпуса». ОПЗЖ захищали співробітники охоронної фірми і близько сотні «спортсменів», які приїхали вчора до міста по Київській трасі.

Як стало відомо пізніше, метою проведення конференції проросійської партії було зняття Миколи Скорика з посади т.в.о. керівника облорганізації партії і переведенняна посаду голови міської організації. Замість нього обласне відділення очолив Вадим Рабинович, якого імовірно затвердять кандидатом в мери Одеси.

 

Фото, відео: Думская

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