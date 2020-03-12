Одесские детские сады закрывают на карантин

Детские сады города, вслед за школами и вузами, также закрывают на карантин.

С пятницы, 13 марта, садики не будут принимать детей. Об этом сообщают администрации детских садов, ссылаясь на распоряжение Министерства образования и науки.

Когда детские садики вернутся к работе, пока неизвестно. Карантин объявлен до особого распоряжения.

Эту информацию подтвердила директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич и опубликовала в Facebook копию распоряжения министерства.

Ориентировочно карантин будет длиться до 3 апреля, но его сроки могут меняться.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” сообщала, кому положен отпуск на время карантина.

Фото: Бессарабия Информ

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