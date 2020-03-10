Что произошло в Одессе 10 марта: вандализм в поезде и на кладбище

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Подростки надругались над могилами на кладбище в Одесской области. Трое пьяных подростков в возрасте от 13 до 15 лет повредили четыре гранитных памятника на кладбище в Саврани. Продолжение…
- Поезд Одесса – Киев во время движения забросали камнями. Случай произошел на перегоне Киев-Волынский – Киев-Пассажирский регионального филиала «Юго-Западная железная дорога». Продолжение…
- Из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ в Одессе закрывают школьные классы и детсадовские группы. Продолжение…
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