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Новости Одессы и Одесской области

Розбите вікно у вагоні: поїзд Одеса – Київ під час руху невідомі закидали камінням

Розбите вікно у вагоні: поїзд Одеса – Київ під час руху невідомі закидали камінням

В Укрзалізниці зауважують, що випадки закидання камінням пасажирських вагонів непоодинокі, їх кількість збільшується під час шкільних канікул.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Восьмого березня невідомі особи кинули каміння у вікно вагона № 4 поїзда № 74 Львів — Москва. Випадок стався на дільниці Фастів — Київ регіональної філії «Південно-Західна залізниця» під час прямування поїзда. У результаті акту вандалізму розбите вікно. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.

За даним випадком вандалізму залізничники викликали працівників поліції, було складено акт про правопорушення. Збитки уточнюються.

Подібний випадок стався 3 березня цього року на перегоні Київ-Волинський — Київ-Пасажирський регіональної філії «Південно-Західна залізниця», коли невідомі особи розбили вікно у вагоні № 2 поїзда № 764 Одеса — Київ під час руху.

Фото ілюстративне: Zaxid.net

 

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