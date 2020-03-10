Подростки надругались над могилами на кладбище в Одесской области

Трое пьяных подростков в возрасте от 13 до 15 лет повредили четыре гранитных памятника на кладбище в Саврани.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Одесской области.

В присутствии родителей подростки признались в содеянном, но почему так поступили – не объяснили.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

В полиции рассказали, что эти дети – из проблемных семей, родители ими не интересуются.

Поскольку они не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, им грозят только меры воспитательного характера. А их родители будут привлечены к административной ответственности.

Фото: ГУ НП Одесской области

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