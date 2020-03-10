Карантин в Одессе: закрыты 115 классов в школах и 5 групп в садиках

Из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ в Одессе закрывают школьные классы и детсадовские группы. Но их количество по сравнению с прошлой неделей сократилось.

Об этом Избиркому сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Если на прошлой неделе на карантин закрыли 181 класс, то на этой неделе учебу отменили в 115 классах. В детских садах “на карантине” 5 групп.

По информации Одесского областного лабораторного центра, за прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 6 тыс. 322 одессита. Из них свыше 80% составили дети в возрасте до 17 лет. Эпидпорог превышен на 21,2%.

Напомним, карантин в школах и садиках вводится, если болеет 20 и более процентов детей.

В связи с угрозой нового вируса гриппа в школах и детсадах Одессы должны принять дополнительные санитарные меры. Прием детей будет более строгим, туалеты и другие места общественного пользования будут обрабатывать после каждой перемены дезраствором, начнут чаще проветривать классы, кварцевать медпункты. С детьми будут проводить дополнительные беседы о мерах профилактики.

Фото: ТСН

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!