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Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе 1 апреля: Юморина и поздравление директора зоопарка

Что произошло в Одессе 1 апреля: Юморина и поздравление директора зоопарка

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

  • В исторической части Одессы пылал микроавтобус. Инцидент произошел рядом с киностудией на Французском бульваре. Продолжение…
  • К Юморине  артисты балета Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного представили смешной «фантастический остросюжетный балетно-карантинный ролик». Продолжение…
  • В Одессе женщина потеряла ребенка, рожая дома. У 28-летней пациентки на седьмом месяце беременности случились преждевременные роды. Продолжение…
  • Карантин внес коррекивы во все сферы жизни одесситов. Вот и излюбленный праздник горожан Юморина переместился в интернет. Продолжение…
  • Одесские дорожники с высоты птичьего полета показали, как ремонтируют дороги современными методами. Продолжение…
  • Директор КУ «Одесский зоопарк» Игорь Беляков ко Дню смеха сделал одесситам приятный подарок, отсняв видео о новом виде спорта. Продолжение…
  • В Одессе патрульные помогли разыскать 5-летнюю девочку. Происшествие случилось в Киевском районе города вблизи сквера Академика Королева. Продолжение…

 

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