Что произошло в Одессе 1 апреля: Юморина и поздравление директора зоопарка

Одесские истории: «Эта хохма случилась в Одессе…» Волшебная фраза «Дело было в Одессе» действует сегодня так же безотказно, как и 50 или 100 лет назад. Услышав её, люди в любом уголке мира понимают: сейчас будет ярко, остроумно, немного грустно и непременно смешно. Одесская «хохма» или «манса», случившаяся в реальности, зачастую оказывается гораздо смешнее анекдота. Поэтому к 1 апреля «Одесская жизнь» попросила известных одесситов и друзей города вспомнить одну из своих любимых «чисто одесских» историй. ПОДРОБНЕЕ

Юморина на карантине: как шутят одесситы, которых «судьба разбросала по разным диванам»? В Одессе, как и во всей Украине, уже несколько недель действует режим карантина. Он, как известно, предполагает одной из мер — запрет на проведение массовых мероприятий. А именно к таким относится знаменитая Одесская Юморина, которая, соответственно, попала под «карантинные санкции». ПОДРОБНЕЕ